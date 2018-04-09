В Кузбассе десять детей находятся в больнице после отравления в бассейне

НОВОСИБИРСК, 9 апр – РИА Новости. Десять детей с легкой степенью отравления находятся в больнице после посещения бассейна в городе Мыски Кемеровской области, их здоровью ничего не угрожает, сообщает администрация Кузбасса.

Ранее представитель следственного управления СК РФ по региону сообщила РИА Новости о госпитализации с признаками отравления восьми детей из бассейна. Проводится проверка.

"На данный момент в Мысковской городской больнице под наблюдением врачей находятся 10 детей с легкой степенью отравления. По оценке медиков, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении обладминистрации.

По данным властей, в 16.37 (12.37 мск) понедельника посетители бассейна "Олимпиец" почувствовали едкий раздражающий запах. В этот момент в помещении находились 25 детей, тренер и медработник.

"Все дети были оперативно выведены из бассейна в теплое помещение, вызвана бригада скорой помощи. У детей были диагностированы раздражение слизистых, тошнота. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Выясняются все обстоятельства случившегося", — добавили в администрации региона.

Сотрудники Следственного комитета РФ выехали на место для проведения доследственной проверки. Специалисты Роспотребнадзора взяли на исследование пробы воды и воздуха.