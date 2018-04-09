Американца осудили на три года за попытку "продать" должность в Москве

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Столичный суд приговорил в понедельник гражданина США Джорджа Хагера к 3 годам тюрьмы, а его сообщников-россиян — к 4 и 3,5 годам лишения свободы после попытки "продать" назначение на руководящую должность в федеральном агентстве за 7 миллионов долларов, сообщает прокуратура Москвы в понедельник.

Суд установил, что американец вместе с двумя подельниками, гражданами РФ, убедили соискателя, желавшего занять руководящую должность в федеральном агентстве, что смогут ему в этом помочь своими связями. Свои услуги они оценили в 7 миллионов долларов. В апреле-мае 2016 года они получили от мужчины часть суммы (300 тысяч долларов) за "назначение" на должность заместителя руководителя вновь создаваемого подразделения организации в Дальневосточном федеральном округе.

По данным надзорного ведомства, сообщники не довели задуманное до конца, так как в мае 2016 года одного из них задержали в столичном кафе оперативники, а позднее задержали и остальных. Им предъявили обвинение по статье УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Центрального административного округа Москвы суд приговорил Евгения Дегтяренко и Фаниля Сабирьянова каждого к 4 годам лишения свободы, Микаила Умаева – к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, Джорджа Хагера – к 3 годам лишения свободы", — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Как уточняет ведомство, все они будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима, но пока приговор в законную силу не вступил. Дело еще одного их сообщника выделено в отдельное производство.