Росгвардейцы задержали мужчину, открывшего стрельбу на юго-западе Москвы

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который открыл стрельбу из травматического пистолета по 56-летней москвичке и ее сыну на юго-западе города, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве.

"В ходе бытового конфликта мужчина произвел несколько выстрелов в 56-летнюю жительницу Москвы и ее 23-летнего сына, после чего попытался скрыться", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что сотрудники вневедомственной охраны оперативно выехали на место происшествия и задержали устроившего стрельбу мужчину.

Пострадавшие получили телесные повреждения, они доставлены в одну из городских больниц.