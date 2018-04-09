Движение на зеленой ветке московского метро восстановлено

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Движение на "зеленой" ветке московского метрополитена восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки в понедельник.

"Движение на Замоскворецкой линии введено в график. Поезда следуют с нормальными интервалами", — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что поезда на Замоскворецкой линии идут с увеличенными интервалами от станции "Автозаводская" до станции "Тверская" в обоих направлениях. Увеличение интервалов движения было связано с кратковременной просадкой напряжения, уточнили в Telegram-канале метрополитена. Питание устройств московского метро переведено на резервную схему, добавили в пресс-службе.

По наблюдениям корреспондента РИА Новости, поезд следовал от "Тверской" до "Павелецкой" около 25 минут вместо положенных семи. На "Павелецкой" дежурный по станции объявлял о возможной остановке эскалатора из-за просадки напряжения и просил пассажиров быть аккуратными.