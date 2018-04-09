Почти треть арендаторов ТЦ "Зимняя вишня" лишились имущества при пожаре

Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

КЕМЕРОВО, 9 апр — РИА Новости. Кемеровские власти установили 120 арендаторов-собственников имущества в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня", из них 38 лишились его полностью, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии города.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 64 человека. Здание на проспекте Ленина общей площадью 23 тысячи квадратных метров подлежит сносу. В числе арендаторов торговой галереи продуктовый супермаркет, магазин электроники, ювелирные салоны, магазины одежды и другие. Ранее сообщалось, что свою собственность из здания вывезли 42 предпринимателя.

"Администрацией города Кемерово продолжается работа с предпринимателями торгового центра "Зимняя вишня". Установлены 120 арендаторов-собственников имущества, из них у 38 оно полностью утрачено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне на площадке Кузбасской торгово-промышленной палаты состоялась встреча с предпринимателями, собственниками и арендаторами ТРЦ "Зимняя вишня". Бизнес-омбудсмен Кузбасса Елена Латышенко проинформировала присутствующих о возможных мерах поддержки предпринимателей, признанных потерпевшими, о вопросах, которые ими уже поставлены в ходе приемов, об уже состоявшихся переговорах собственников бизнеса и арендаторов с главой Кемерово Ильей Середюком, органами прокуратуры.

Заместитель начальника кемеровского управления потребительского рынка и развития предпринимательства Антонина Цинева разъяснила порядок допуска на объект и вывоза сохранившегося или частично сохранившегося имущества из здания ТРЦ.

Кроме того, предприниматели, полностью лишившиеся своего бизнеса, ставили вопрос о финансовой помощи. Председатель совета Кемеровского областного регионального отделения "Деловой России" Анжелика Круталевич выступила с предложением о создании фонда помощи таким предпринимателям.

По данным властей, представители Сбербанка в свою очередь предложили возможность пересмотреть график платежей, отсрочку по кредитам, снижение минимального платежа на определенный период, но все эти вопросы, как было сказано, будут решаться индивидуально и по обращениям.