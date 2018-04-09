Мосгорсуд признал законным арест замглавы дальневосточной таможни

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте замглавы дальневосточного управления ФТС Сергея Федорова, обвиняемого во взятках на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Басманный суд Москвы 22 марта арестовал Федорова до 19 мая. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"Постановление Басманного районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника без удовлетворения", — огласила председательствующая судья Ольга Кривоусова.

Адвокат Денис Кудрявцев просил суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, в том числе домашний арест. Адвокат сообщил РИА Новости, что сразу после задержания Федоров написал заявление о заключении досудебного соглашения, которое до сих пор не утверждено прокурором.

Следователь в ходе заседания заявила, что в случае избрания более мягкой меры пресечения Федоров может скрыться от следствия, уничтожить доказательства по делу и оказать давление на свидетелей. Кроме того, по словам следователя, оперативники выяснили, что Федоров обсуждал со своей супругой возможность сожжения денег полученных преступным путем, а сам факт получения этих денег подтверждается перепиской в мессенджерах. Следователь также сообщила, что полученная Федоровым сумма превышает 30 миллионов рублей, однако в ходе обысков было обнаружено только 800 тысяч рублей и 5920 долларов США (чуть более 340 тысяч рублей).

По версии следствия, в 2015–2017 годах Федоров "на систематической основе" получал взятки на общую сумму не менее 26 миллионов рублей и $150 тысяч от владельца ЗАО "Дальзавод-Терминал" Родиона Тихонова. Как сообщала пресс-служба СК РФ, Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза.

По данным СК, Тихонов обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей. Пресс-служба ведомства сообщала, Тихонов находится под стражей и оказывает полное содействие следствию "в выявлении коррупционных связей".

По данным газеты "Коммерсант", следствию стало известно, что Тихонов поставлял в Россию дорогие ткани и шубы под видом стройматериалов. Издание сообщало, что в феврале Тихонов был задержан в результате спецоперации Управления "К" СЭБ ФСБ России, УФСБ России по Приморскому краю и СК РФ. Тогда же по подозрению во взяточничестве был задержан замначальника таможенного поста "Морской порт Владивосток" Евгений Романченко, сообщало издание.