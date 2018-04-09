В администрации Серпуховского района Подмосковья проходит обыск

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В администрации Серпуховского района Подмосковья вновь проходят обыски, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.

Ранее, как сообщала районная администрация, обыск проводился 5 апреля, по данным властей, в ходе него были изъяты документы за 2007-2008 годы. Правоохранительные органы информацию не комментировали. Как отметили РИА Новости в администрации района, новые обыски проходят в понедельник.

"Да, действительно снова приехали (с обысками)…, в том числе ФСБ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, причину обысков не называют.

Подтверждением данных и комментариями правоохранителей РИА Новости не располагает.