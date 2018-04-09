В Кабардино-Балкарии нашли работавший без лицензии нефтезавод

НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии привлекли к ответственности руководителей нефтеперерабатывающего предприятия в Терском районе республики, работавшего без лицензии, сообщает региональное МВД.
Отмечается, что в ходе обследования производственных помещений изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, транспортные средства и 300 тонн переработанных нефтепродуктов.
В отношении руководства предприятия составлен протокол об административном правонарушений по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" КоАП РФ. Ее санкция предусматривает для должностных лиц штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья.