В Кабардино-Балкарии нашли работавший без лицензии нефтезавод

НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии привлекли к ответственности руководителей нефтеперерабатывающего предприятия в Терском районе республики, работавшего без лицензии, сообщает региональное МВД.

"По данным оперативников, руководители одного из ООО организовали на территории поселка Интернациональный промышленную переработку нефтепродуктов, не имея лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обследования производственных помещений изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, транспортные средства и 300 тонн переработанных нефтепродуктов.

В отношении руководства предприятия составлен протокол об административном правонарушений по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" КоАП РФ. Ее санкция предусматривает для должностных лиц штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья.