В Татарстане уволилась врач, поведение которой смутило посетителей больницы

КАЗАНЬ, 9 апр — РИА Новости. Врач-кардиореаниматолог больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов уволилась после того, как пациенты уличили ее в неадекватном состоянии и выложили видео в интернет, в больнице введены дополнительные меры по оценке психологического состояния сотрудников, сообщил РИА Новости главный врач БСМП Марат Мухамадеев.

На минувшей неделе в соцсетях появилось видео, на котором врач с трудом отвечает на вопросы родственницы пациента. На вопрос посетительницы, пьяная она или сонная, из-за чего еле сидит в кресле, врач отвечает, что трудно быть адекватным в половине четвёртого утра, если при этом работать приходится через сутки.

"Данный факт дежурный персонал незамедлительно довел до сведения руководства больницы. Врач была отстранена от приема больных. Подтвердить или опровергнуть, находилась ли врач в состоянии алкогольного опьянения, не представляется возможным, так как токсикологическая экспертиза не проводилась. Возможно, что врач действительно находилась в состоянии усталости или в каком-либо болезненном состоянии", — сказал Мухамадеев.

Главный врач БМСП отметил, что данный случай нахождения дежурного врача-кардиореаниматолога в неадекватном состоянии на рабочем месте произошел 24 марта. По его словам, поскольку этот факт вызвал резонанс в коллективе, врач приняла решение об увольнении.

Мухамадеев подчеркнул, что больница дорожит своей репутацией. На сегодняшний день инсультный центр БСМП является одним из лучших в Европе. В прошлом году команда хирургов БСМП была признана лучшей в Татарстане после спасения жизни молодого человека, у которого шансы выжить после ДТП составляли не более 25%.

"Безусловно, для больницы подобные ситуации не носят системный характер. Произошедший случай стал основанием для введения дополнительных мер в уже созданном и функционирующем в БСМП направлении с участием штатного психолога по оценке психологического состояния сотрудников и профилактике профессионального выгорания", — добавил главврач.