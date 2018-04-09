Новгородские власти начали проверку после смерти мужчины рядом с больницей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения Новгородской области организовало проверку после того, как мужчина, доставленный в больницу Новгорода с переохлаждением и покинувший ее самостоятельно, через четыре часа скончался на улице неподалеку от этой же больницы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре регионального правительства.

"Мужчина 1962 года рождения 2 апреля был с переохлаждением доставлен с улицы на "скорой" в приемный покой клиники №1 Центральной городской клинической больницы. Это произошло в 14.15 мск, а в 15.05 мск он самовольно покинул приемный покой. За время пребывания мужчине была сделана электрокардиограмма, взята кровь на анализ и проведен общий осмотр", — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что повторный вызов к этому человеку поступил диспетчеру "скорой" с улицы от охранника больницы в 18.52 мск. Скорая прибыла в 19.11, констатировав смерть мужчины. "По данному инциденту министерство здравоохранения Новгородской области ведет ведомственную проверку", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, результаты проверки будут обнародованы на этой неделе.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что региональные власти готовы инициировать внесение изменений в законодательство, которое в настоящее время не позволяет врачам больницы оказать помощь человеку за пределами медучреждения. "Врачи приемного покоя не имели права выйти и оказать помощь человеку, который находился за пределами больницы. Формально, по закону, врачи, возможно, и правы. Об этом станет известно по результатам проверки, которая проводится. А вот по-человечески… Будем думать, искать варианты, если потребуется — предлагать изменения в законодательство, чтобы не допускать таких ситуаций в дальнейшем. Излишняя зарегулированность не должна мешать врачам делать свою работу, спасать человеческие жизни", — написал он.

Ранее местное издание "Наши новости" сообщало, что за десять минут после выхода из больницы мужчине удалось пройти всего десяток метров. За час он преодолел 100 метров, затем прислонился к забору и продолжал стоять. Через 40 минут он упал. Почти через два часа ему удалось сесть. Подняться он так и не смог. По данным издания, в Новгородской станции скорой медицинской помощи попросили врачей больницы оказать ему помощь, пока до места доберется скорая. Сообщалось, что врачи отказались ему помогать, поскольку "он уже был у них".