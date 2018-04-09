Сахалинский суд начал пересмотр дела о гибели 69 моряков в Охотском море

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 апр — РИА Новости. Сахалинский областной суд в понедельник начал рассмотрение апелляции на приговор суда первой инстанции по делу о гибели 69 моряков в Охотском море, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Траулер "Дальний Восток" затонул 2 апреля 2015 года во время ведения промысла в Охотском море. На борту находились 132 человека, во время крушения погибли 69 из них. Оставшиеся в живых 63 моряка находились в ледяной воде Охотского моря в условиях штормовой погоды, пока их не спасли.
В ноябре прошлого года приговор по делу вынес Южно-Сахалинский городской суд. Он приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 8 месяцев до 6 лет 6 месяцев. К ответственности привлекли первого заместителя генерального директора ООО "Магеллан" Алексея Васина, заместителя генерального директора по безопасности Александра Кудрицкого и бывшего капитана судна Анатолия Борисова. Они признаны виновными в нарушении правил безопасности движения судна. Начальник отдела безопасности ФГБУ "Сахалинрыбвод" Николай Харченко, который, по версии следствия, необоснованно выдал временное свидетельство о безопасности судна, осужден за халатность, а государственный инспектор морского отдела Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр Никодименко — за получение взятки и злоупотребление полномочиями.
Суд сделал вывод, что авария стала следствием изменения конструкции судна владельцем. Как отмечал СК РФ, директор "Магеллана" Егор Гащенко переоборудовал его в южнокорейском порту Пусан таким образом, чтобы "значительно увеличить возможности траулера по переработке рыбы". Кроме того, выяснилось, что на момент аварии судно было перегружено, а на борту было минимальное количество топлива. Более того, на переполненном судне не хватало термокостюмов и спасательных жилетов.
В частности, заместитель генерального директора владельца судна ООО "Магеллан" Алексей Васин, осуждённый на 6,5 лет колонии, устроился в компанию только за два месяца до крушения. "Он отвечал за финансовые, юридические и административные дела компании. О переоборудовании судна ничего не знал, так как ремонт производился ещё до того, как Васин пришёл в компанию. В злополучный рейс судно ушло ещё до его вступления в должность. В его полномочия не входил контроль за судами, уровнем топлива на борту и т.д.", — говорится в заявлении его адвоката.
Бывший капитан "Дальнего Востока" Анатолий Борисов, как утверждает его защитник, на судне не был и в рейс его не отправлял. Прервать рейс он не мог, право на это имел только действующий капитан Александр Притоцкий, отмечает адвокат.
Следующее заседание суда апелляционной инстанции назначено на 16 апреля.