Сахалинский суд начал пересмотр дела о гибели 69 моряков в Охотском море

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 апр — РИА Новости. Сахалинский областной суд в понедельник начал рассмотрение апелляции на приговор суда первой инстанции по делу о гибели 69 моряков в Охотском море, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Траулер "Дальний Восток" затонул 2 апреля 2015 года во время ведения промысла в Охотском море. На борту находились 132 человека, во время крушения погибли 69 из них. Оставшиеся в живых 63 моряка находились в ледяной воде Охотского моря в условиях штормовой погоды, пока их не спасли.

В ноябре прошлого года приговор по делу вынес Южно-Сахалинский городской суд. Он приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 8 месяцев до 6 лет 6 месяцев. К ответственности привлекли первого заместителя генерального директора ООО "Магеллан" Алексея Васина, заместителя генерального директора по безопасности Александра Кудрицкого и бывшего капитана судна Анатолия Борисова. Они признаны виновными в нарушении правил безопасности движения судна. Начальник отдела безопасности ФГБУ "Сахалинрыбвод" Николай Харченко, который, по версии следствия, необоснованно выдал временное свидетельство о безопасности судна, осужден за халатность, а государственный инспектор морского отдела Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Александр Никодименко — за получение взятки и злоупотребление полномочиями.

Суд сделал вывод, что авария стала следствием изменения конструкции судна владельцем. Как отмечал СК РФ, директор "Магеллана" Егор Гащенко переоборудовал его в южнокорейском порту Пусан таким образом, чтобы "значительно увеличить возможности траулера по переработке рыбы". Кроме того, выяснилось, что на момент аварии судно было перегружено, а на борту было минимальное количество топлива. Более того, на переполненном судне не хватало термокостюмов и спасательных жилетов.

На первом заседании областного суда председательствующий судья Евгений Брик представил собравшимся доводы адвокатов, которые они изложили в апелляционных жалобах. Все они считают приговор Южно-Сахалинского городского суда незаконным и слишком суровым. Все как один заверяют, что судно потерпело крушение исключительно из-за ошибок, а также бездействия в момент крушения капитана Александра Притоцкого и его старшего помощника, погибших в катастрофе, и просят оправдать осужденных в полном составе.

В частности, заместитель генерального директора владельца судна ООО "Магеллан" Алексей Васин, осуждённый на 6,5 лет колонии, устроился в компанию только за два месяца до крушения. "Он отвечал за финансовые, юридические и административные дела компании. О переоборудовании судна ничего не знал, так как ремонт производился ещё до того, как Васин пришёл в компанию. В злополучный рейс судно ушло ещё до его вступления в должность. В его полномочия не входил контроль за судами, уровнем топлива на борту и т.д.", — говорится в заявлении его адвоката.

Бывший капитан "Дальнего Востока" Анатолий Борисов, как утверждает его защитник, на судне не был и в рейс его не отправлял. Прервать рейс он не мог, право на это имел только действующий капитан Александр Притоцкий, отмечает адвокат.

Единственным человеком, скрывшимся от следствия, является гендиректор ООО "Магеллан" Егор Гащенко, он находится в федеральном розыске. Судья отклонил все ходатайства защиты об изменении меры пресечения на более мягкую. Суд не позволил перевести на домашний арест и подписку о невыезде ни одного из фигурантов, в том числе и заместителя директора по безопасности ООО "Магеллан" Кудрицкого, у которого диагностировали ишемическую болезнь сердца и которому требуется имплантация кардиостимулятора.

Следующее заседание суда апелляционной инстанции назначено на 16 апреля.