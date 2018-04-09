Пожар в наркодиспансере в Костроме начался из-за загоревшегося матраса

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Пожар в наркодиспансере в Костроме начался из-за того, что в одной из палат загорелся матрас, пациенты не пострадали, сообщила РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.

Как отмечается в сообщении ведомства, возгорание, которое произошло в понедельник ранним утром в одной из палат стационара Костромского областного наркологического диспансера, было ликвидировано за полчаса.

"По предварительным данным, в палате загорелся матрас", — сказала собеседница агентства.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о пяти пострадавших. Представитель ведомства опровергла эту информацию.

"Никто не пострадал. По оперативным данным, два человека временно переведены в лечебные учреждения города Костромы", — подчеркнула она.

Из здания были эвакуированы 22 пациента. На место пожара выезжали представители администрации региона, устанавливаются причины и виновники происшествия, уточняет ГУМЧС.