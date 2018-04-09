СК возбудил дело после избиения новорожденных в новосибирской больнице

НОВОСИБИРСК, 9 апр – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после появления информации о жестоком обращении медсестры с детьми-отказниками в одной из больниц Новосибирска, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по информации, распространяемой в масс-медиа, о жестоком обращении медицинского работника с малышами-отказниками в помещении ДГКБ № 4 имени В.С. Гераськова по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", — говорится в сообщении.
"В апреле 2018 года одним из пациентов больницы на камеру мобильного телефона было зафиксировано, как медицинский работник при проведении обследования указанного ребенка, жестоко обращается с ним", — отмечается в сообщении.