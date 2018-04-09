В хабаровском детском саду произошла вспышка кишечной инфекции

ХАБАРОВСК, 9 апр — РИА Новости. Восемь воспитанников детского сада в Хабаровске заболели кишечной инфекцией, детсад закрыт, сообщила РИА Новости начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Каравянская.
Как сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю в понедельник, следствие начало проверку информации о вспышке кишечной инфекции в детском саду № 128.
"По данному факту… проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших, причины ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении следственного управления.