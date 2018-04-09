В больнице в ЕАО загорелось родильное отделение

ХАБАРОВСК, 9 апр — РИА Новости. Двадцать шесть человек эвакуировались в понедельник из-за возгорания в родильном отделении районной больницы села Ленинское в Еврейской автономной области, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.

"Утром в понедельник в МЧС поступила информация о возгорании в родильном отделении центральной районной больницы по улице Кагыкина, села Ленинского. В считанные минуты на место происшествия выехали пожарные. До их приезда из здания эвакуировалось 16 взрослых — персонал и пациентки, а также 10 новорожденных детей. Пострадавших нет", — сообщили в МЧС.

По информации пожарных, очаг возгорания находился в районе жарового шкафа, установленного в предродовом кабинете на втором этаже центральной больницы. В помещении немедленно сработала автоматическая пожарная сигнализация. Пожар оперативно ликвидирован.

"В результате происшествия кабинет закоптился продуктами горения, пострадал жаровой шкаф и кушетка. Пациенты и персонал вернулись в больницу. На месте происшествия работает пожарная инспекция, выясняя причины возгорания", — говорится в сообщении.