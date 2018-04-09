На Дальнем Востоке за сутки потушили почти 30 природных пожаров

ХАБАРОВСК, 9 апр — РИА Новости. Лесопожарные формирования за минувшие сутки потушили 28 из 63 природных пожаров, горевших на Дальнем Востоке, тушение 35 очагов продолжается, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО в понедельник.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 16 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего горело 63 очага. Площадь, пройденная пожарами в округе, увеличилась на 15,6 тысячи гектаров. Практически вся она пришлась на Амурскую область — 14,6 тысячи гектаров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 26 пожаров горели в Приморском крае, в том числе один на территории Сихотэ-Алинского государственного природного заповедника, 25 — в Амурской области, шесть — в Еврейской АО, среди которых один в заповеднике "Бастак" и шесть в Хабаровском крае.

"К концу воскресенья силами лесопожарных формирований ликвидировано 28 возгораний. Продолжались работы по тушению 35 пожаров: 14 в Амурской области, 18 в Приморском крае, двух в Еврейской автономной области, одного в Хабаровском крае. На тушении огня работали более одной тысячи человек, 176 единиц наземной техники, два воздушных судна", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для предотвращения ЧС на территории Амурской области в регион из резерва "Авиалесоохраны" привлечено 98 человек. В работе по тушению пожаров в области также участвуют 30 представителей Амурспасцентр, прибывших в регион из Хабаровского края в рамках межрегионального маневрирования. Действует режим ЧС на всей территории Амурской области.

На территории пяти районов Приморского края действует особый противопожарный режим.

Сообщается также, что с начала пожароопасного периода этого года в Дальневосточном федеральном округе зарегистрирован 281 лесной пожар на площади 146,6 тысячи гектаров. За аналогичный период 2017 года в округе было зарегистрировано 173 пожара на площади 35,8 тысячи гектаров.