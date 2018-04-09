На Дальнем Востоке за сутки потушили почти 30 природных пожаров

ХАБАРОВСК, 9 апр — РИА Новости. Лесопожарные формирования за минувшие сутки потушили 28 из 63 природных пожаров, горевших на Дальнем Востоке, тушение 35 очагов продолжается, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО в понедельник.
Уточняется, что 26 пожаров горели в Приморском крае, в том числе один на территории Сихотэ-Алинского государственного природного заповедника, 25 — в Амурской области, шесть — в Еврейской АО, среди которых один в заповеднике "Бастак" и шесть в Хабаровском крае.
"К концу воскресенья силами лесопожарных формирований ликвидировано 28 возгораний. Продолжались работы по тушению 35 пожаров: 14 в Амурской области, 18 в Приморском крае, двух в Еврейской автономной области, одного в Хабаровском крае. На тушении огня работали более одной тысячи человек, 176 единиц наземной техники, два воздушных судна", — говорится в сообщении.
На территории пяти районов Приморского края действует особый противопожарный режим.
Сообщается также, что с начала пожароопасного периода этого года в Дальневосточном федеральном округе зарегистрирован 281 лесной пожар на площади 146,6 тысячи гектаров. За аналогичный период 2017 года в округе было зарегистрировано 173 пожара на площади 35,8 тысячи гектаров.