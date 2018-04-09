В Приморье ввели особый противопожарный режим

ВЛАДИВОСТОК, 9 апр — РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели еще в двух районах Приморского края из-за высокой пожарной опасности в лесах, сообщает администрация края.
Таким образом, сегодня особый противопожарный режим действует в пяти районах Приморья, в том числе в Уссурийском ГО, Ханкайском и Кавалеровском районах.
За прошедшие сутки в крае ликвидировано восемь лесных пожаров, локализовано 11. На утро понедельника, 9 апреля, еще тушат шесть возгораний в Дальнегорском округе, Кавалеровском, Ханкайском и Чугуевском районах.