Минстрой поручил проверить расположение детских игровых комнат в ТЦ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Минстроя Михаил Мень заявил, что ведомство поручило региональным инспекциям Госстройнадзора проверить, правильно ли расположены детские игровые комнаты в торговых центрах. Об этом он рассказал газете "Известия".
"Мы дали сигнал всем региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение норм Свода правил про проектированию и строительству. Кроме того, региональные подразделения МЧС сегодня проверяют его выполнение. Норма существует, она абсолютно правильная, адекватная, но правоприменение, к сожалению, не всегда работает", — рассказал он.
Мень объяснил, что стоимость аренды на первом и втором этажах значительно выше, чем на третьем и четвертом.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.