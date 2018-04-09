В Москве начинается процесс по делу нападения на журналистку Фельгенгауэр

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы проведет в понедельник предварительное слушание по делу мужчины, напавшего на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр, следствие просит направить его на принудительное лечение.
Как ранее сообщили в СК, по заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы обвиняемый Борис Гриц признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, считают врачи. Следствие настаивает на применении к нему принудительной меры медицинского характера.
Прокуроры также утвердили постановление о направлении дела в суд для применения принудительных медицинских мер.
Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц проник в редакцию радиостанции и ударил заместителя главного редактора Фельгенгауэр ножом в шею, "имея умысел на убийство". Журналистка получила "резаную рану передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности слева".