В Москве начинается процесс по делу нападения на журналистку Фельгенгауэр

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы проведет в понедельник предварительное слушание по делу мужчины, напавшего на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр, следствие просит направить его на принудительное лечение.

"Предварительное слушание состоится в 14.00. Согласно законодательству, данная стадия процесса пройдет в закрытом режиме", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Как ранее сообщили в СК, по заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы обвиняемый Борис Гриц признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, считают врачи. Следствие настаивает на применении к нему принудительной меры медицинского характера.

Прокуроры также утвердили постановление о направлении дела в суд для применения принудительных медицинских мер.

Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября 2017 года ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Гриц частично признал вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Фельгенгауэр вернулась в эфир радио 6 ноября.

Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц проник в редакцию радиостанции и ударил заместителя главного редактора Фельгенгауэр ножом в шею, "имея умысел на убийство". Журналистка получила "резаную рану передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности слева".