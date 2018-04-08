В Башкирии из торгового центра эвакуировали более двух тысяч человек

Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре. Архивное фото

Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре. Архивное фото

УФА, 8 апр – РИА Новости. Почти 2 тысячи посетителей торгового центра в башкирском Стерлитамаке эвакуировали из-за короткого замыкания электропроводки, сообщил РИА Новости представитель МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, инцидент в торговом центре "Фабри" произошел в Стерлитамаке в 20.33 (18.33 мск).

"По прибытию к месту вызова пожарных подразделений в количестве трех единиц техники и девяти человек личного состава обнаружено короткое замыкание без горения возле лифта на втором этаже. Из торгового центра эвакуировано 1946 человек. Погибших и пострадавших нет. Тушение не производилось, помещение проветривается", — пояснил представитель башкирского МЧС.