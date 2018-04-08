НОВОСИБИРСК, 8 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку данных СМИ о жестоком обращении медсестры с детьми-отказниками в одной из больниц Новосибирска, сообщает Следственное управление СК России по региону.
В воскресенье в анонимных телеграм-каналах и некоторых СМИ появилось видео, на котором женщина в медучреждении довольно резко обращается с кричащим младенцем. В комментарии к видеозаписи говорится, что медсестра, присматривающая за детьми, от которых отказались родители, швыряет восьмимесячного ребенка во время процедуры ЭКГ, и якобы из палаты постоянно слышатся шлепки и плач детей.