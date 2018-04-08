Санавиация доставила трех врачей в больницу к пострадавшим в ДТП в Крыму

На месте ДТП на железнодорожном переезде под городом Армянск в Крыму. 8 апреля 2018

На месте ДТП на железнодорожном переезде под городом Армянск в Крыму. 8 апреля 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Санитарная авиация доставила трех врачей в Красноперекопскую центральную городскую больницу для помощи пострадавшим в ДТП с поездом в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава.

В воскресенье под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. По данным ГИБДД, при аварии пять человек в маршрутке погибли, семеро пострадали. Госпитализированы были трое, в том числе два гражданина Украины. Два человека находится в реанимации, их состояние стабильно тяжелое, один — в травматологии в состоянии средней тяжести.

"В Красноперекопскую ЦГБ доставлены санавиацией реаниматолог, травматолог и нейрохирург", — сказали в минздраве.

По факту ДТП завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

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