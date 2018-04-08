Число пострадавших при ДТП с поездом и маршруткой в Крыму выросло до семи

Последствия ДТП с участием поезда и маршрутки в пригороде Армянска на востоке Крыма. 8 апреля 2018

Последствия ДТП с участием поезда и маршрутки в пригороде Армянска на востоке Крыма. 8 апреля 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении поезда и маршрутки в пригороде Армянска в Крыму возросло до семи, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского ГИБДД.

Ранее сообщалось, что под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь — Армянск, погибли пять человек, еще четверо получили ранения.

"Обстоятельства случившегося выясняются на месте. В результате ДТП пострадало семеро человек, погибло пять. Детей среди них нет", — сказали в пресс-службе.

Всего в машине было 13 человек. Среди погибших — водитель. По предварительным данным, среди пассажиров также был несовершеннолетний, который не пострадал.

По информации МВД, переезд, расположенный недалеко от Армянска, оборудован звуковой и световой сигнализацией, она в рабочем состоянии.