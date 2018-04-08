В Карачаево-Черкесии два человека сорвались со скалы

ПЯТИГОРСК, 8 апр — РИА Новости. Два человека сорвались со скального берега реки Кубань в Карачаево-Черкесии, один из них погиб, сообщает ГУ МЧС по республике.

"Информация о происшествии поступила дежурным в 00.50 мск. В селе Коста-Хетагурова в Карачаевском районе, по сообщению очевидцев, со скального берега реки Кубань с высоты 20 метров упали два человека, один из которых погиб, один травмирован", — говорится в сообщении.

Как отмечается, для оказания помощи на место выдвинулись спасатели, пострадавший госпитализирован, погибшего передали сотрудникам МВД.