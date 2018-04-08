При столкновении электрички и автобуса в Крыму погибли пять человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Пять человек погибли и четверо пострадали при столкновении поезда и микроавтобуса на севере Крыма, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Ольга Кондрашова.
По предварительным данным, детей среди погибших и пострадавших нет.
Как отмечается на сайте республиканского МЧС, звонок о ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter поступил в 11.45 местного времени. В оперативном штабе РИА Новости сообщили, что в микроавтобусе находилось 13 человек.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>