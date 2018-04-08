При столкновении электрички и автобуса в Крыму погибли пять человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Пять человек погибли и четверо пострадали при столкновении поезда и микроавтобуса на севере Крыма, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Ольга Кондрашова.

"Под городом Армянск на железнодорожном переезде произошло ДТП. Маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск", — сказала она.

По предварительным данным, детей среди погибших и пострадавших нет.

Как отмечается на сайте республиканского МЧС, звонок о ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter поступил в 11.45 местного времени. В оперативном штабе РИА Новости сообщили, что в микроавтобусе находилось 13 человек.

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