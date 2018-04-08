В Крыму столкнулись электричка и микроавтобус, есть погибшие

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Столкновение микроавтобуса и электропоезда на железнодорожном переезде произошло в Крыму, есть погибшие, сообщили РИА Новости в региональном МЧС.

"Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 11.45. Электропоезд, следующий по маршруту Джанкой-Армянск, столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter на железнодорожном переезде. Микроавтобус следовал по маршруту Севастополь-Армянск. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Все они — пассажиры автобуса", — сообщили в МЧС.

По словам собеседник агентства, поезд не сошел с рельсов. На месте работают спасатели.

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