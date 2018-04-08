В Кузбассе приостановили работу на шахте после задымления

КЕМЕРОВО, 8 апр — РИА Новости. Работа шахты имени Ленина в кузбасском Междуреченске в ночь на воскресенье была приостановлена из-за задымления, причины которого устанавливаются, сообщается на сайте Минэнерго России.
"Работа шахты приостановлена, все системы вентиляции и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. На месте работают два отделения горноспасателей. Причины задымления устанавливаются", — говорится в сообщении.
В пресс-службе ПАО "Южный Кузбасс", которому принадлежит предприятие, РИА Новости сообщили, что все 69 работников шахты выведены на поверхность. Решение о возобновлении работы шахты будет принято после выполнения всех необходимых мероприятий по обеспечению безопасности, отметили в компании.
Шахта имени Ленина (до 1970 года называлась "Томусинская 1-2") введена в эксплуатацию в 1953 году. В 2006 году вошла в состав угольной компании "Южный Кузбасс" (Мечел). По данным Минэнерго, шахта добывает уголь марки КО, запасы составляют 36 миллионов тонн. Потребители — ООО "Челябинский завод по производству коксохимической продукции", АО "Московский коксогазовый завод", MECHEL CARBON AG, ООО "Торговый Дом Мечел-Майнинг".