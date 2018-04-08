В Кузбассе эвакуировали всех работников задымленной шахты

КЕМЕРОВО, 8 апр — РИА Новости. Всех сотрудников шахты имени Ленина в кузбасском Междуреченске в субботу вывели на поверхность из-за превышения концентрации угарного газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Южный Кузбасс", которому принадлежит предприятие.

В 23.20 (19.20 мск) в оперативную службу МЧС России по Кемеровской области поступила информация о задымлении в конвейерном штреке. На момент происшествия в шахте находились 69 человек.

Как уточнили в компании, в 22.00 (18.00 мск) мастер участка аэрологической безопасности шахты имени Ленина при плановом обходе маршрута зафиксировал превышение концентрации угарного газа в изолированном пространстве отработанной лавы.

"В 22.56 (18.56 мск) был задействован план ликвидации аварии, на предприятие оперативно прибыли отделения ВГСЧ. До детального выяснения обстановки специалистами горноспасательной службы все 69 работников шахты выведены на поверхность. Организована подача азота в изолированное пространство аварийного участка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в действующих выработках шахты рудничная атмосфера находится в пределах ПДК.

"Решение о возобновлении работы шахты будет принято после выполнения всех необходимых мероприятий по обеспечению безопасности", — добавили в пресс-службе.

Шахта имени Ленина (до 1970 года называлась "Томусинская 1-2") введена в эксплуатацию в 1953 году с проектной мощностью 2,4 миллиона тонн. В 2006 году вошла в состав ОАО Угольная компания "Южный Кузбасс" (Мечел).