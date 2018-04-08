Бои без правил: самые массовые "разборки" российских ОПГ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Андрей Григорьев. Передел сфер влияния в криминальном мире часто сопровождается настоящими бандитскими войнами. Только в борьбе за контроль над тольяттинским АвтоВАЗом в разные годы погибли более 500 человек. Причем жертвами становятся не только матерые уголовники, но и невинные люди, случайно оказавшиеся не в том месте и не в то время. РИА Новости вспоминает о самых беспощадных разборках "лихих девяностых".

Питерская казнь

Утром 21 января 1994 года на окраине Санкт-Петербурга полицейские обнаружили сгоревший микроавтобус. Внутри — десять обуглившихся трупов. Погибшие официально числились в компании "Молодежный центр", а фактически были членами этнической группировки, действовавшей в городе. Через некоторое время следователи вышли на главных подозреваемых — сотрудников фирмы "Беркут", приехавших из Ростова-на-Дону.

© Фото : Trevorhirst Выстрел из пистолета Beretta M9 © Фото : Trevorhirst Выстрел из пистолета Beretta M9

Как выяснилось, причина массового убийства — мелкое ДТП с участием двух бизнесменов. Одного крышевали кавказцы, другого — ростовчане. Водители не смогли определить виновника аварии и обратились за помощью к покровителям. Банды встретились в офисе "Беркута", но диалог не получился. Хозяева уложили десятерых гостей на пол и хладнокровно всех расстреляли. Тела вывезли за город, микроавтобус подожгли. Приговор — 15 лет колонии каждому.

Смертоносный "москвич"

В конце октября 1992-го в центре Екатеринбурга прогремели выстрелы. От рук киллеров погибли четыре человека — лидер ОПГ "Центровые" Олег Вагин и его телохранители. Когда главарь группировки вышел из дома, из припаркованного во дворе "москвича" выскочили два вооруженных человека и открыли огонь на поражение. Охранники были убиты на месте. Вагин оказался чуть расторопнее и попытался бежать. Однако из соседнего подъезда ему наперерез бросился третий наемник, в упор расстрелявший криминального авторитета.

Все это произошло во дворе элитного дома, где проживали губернатор Свердловской области, высокопоставленные сотрудники прокуратуры и МВД. Позже выяснилось, что автомобиль простоял во дворе несколько дней: киллеры выжидали удобный момент. Преступление так и не раскрыли. По одной из версий следствия, Вагина застрелили представители конкурирующей группировки.

Буйные "слоны"

Вечером 25 ноября 1993-го в рязанское кафе на территории бывшего завода "Рязсельмаш" ворвались пять бандитов и открыли беспорядочную стрельбу по посетителям. Погибли восемь человек, еще девять получили серьезные ранения. Большинство жертв и пострадавших были членами организованной преступной группировки "Айрапетовские", возглавляемой Виктором Айрапетовым. Сам он отделался легким испугом, успев спрятаться за колонну.

Убийство организовали так называемые "слоны" — влиятельная ОПГ, претендовавшая на лидерство в криминальном подполье города. Многие ее участники так и не дожили до суда — были убиты в бандитских разборках. Остальным дали максимальный на тот момент срок — 15 лет.

Резня в Девяткино

В конце 1980-х за контроль над рынком Девяткино в Санкт-Петербурге сошлись в схватке две крупные преступные группировки: "малышевцы" и "тамбовские". В январе 1989-го напряженность в отношениях между бандами достигла апогея. На территории торговой точки среди бела дня столкнулись более 100 человек, вооруженных пистолетами и ножами.

В этой драке погиб один из лидеров "тамбовцев" — Федя Крымский. В результате "малышевцы" полностью подмяли рынок под себя. Правда, ненадолго. В течение трех недель после инцидента оперативники задержали практически всех его участников. Только со стороны "тамбовской" бригады их оказалось 72 человека.

Казанское побоище

Одна из первых массовых бандитских разборок произошла еще в Советском Союзе. Пятнадцатого января 1984-го на окраине Казани схлестнулись около 60 молодежных банд. Несколько сотен хулиганов возрастом до 20 лет были вооружены ножами, кастетами и арматурой. Драка могла обернуться серьезными жертвами, но вовремя вмешалась милиция.

© Фото : ГУ МВД по Свердловской области Задержанные участники драки © Фото : ГУ МВД по Свердловской области Задержанные участники драки

Оперативники установили, что яблоком раздора стала территория озера Лебяжье — за контроль над ней боролись несколько группировок. Виновным в организации побоища признали лидера одной из банд Хайдара Закирова. Он отделался небольшим сроком, всего шесть лет. Выйдя на свободу, криминальный авторитет сколотил из своей банды мощную ОПГ. В разное время в ее состав входило около тысячи человек.