При задымлении на кузбасской шахте никто не пострадал

КЕМЕРОВО, 7 апр — РИА Новости. Сотрудники шахты имени Ленина в кузбасском Междуреченске в субботу из-за задымления на предприятии самостоятельно вышли на безопасный участок, угрозы для людей нет, сообщает областной главк МЧС.

По данным ведомства, в 23:20 (19:20 мск) в оперативную службу МЧС России по Кемеровской области поступила информация о задымлении в конвейерном штреке. На момент происшествия в шахте находились 69 человек.

"По состоянию на 02:40 (22:40 мск) люди самостоятельно вышли на безопасный участок, угрозы для людей нет. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На месте от МЧС продолжают работать 53 человека личного состава и восемь единиц техники.

Шахта имени Ленина (до 1970 года называлась "Томусинская 1-2") введена в эксплуатацию в 1953 году с проектной мощностью 2,4 миллиона тонн. В 2006 году вошла в состав ОАО Угольная компания "Южный Кузбасс" (Мечел).