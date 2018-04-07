В Кузбассе из-за задымления на шахте эвакуировали почти 70 человек

КЕМЕРОВО, 7 апр — РИА Новости. Почти 70 сотрудников шахты имени Ленина в кузбасском Междуреченске в субботу выводят на поверхность из-за задымления, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС России.

"В 23:20 (19:20 мск) в оперативную службу МЧС России по Кемеровской области поступила информация о задымлении в конвейерном штреке. На момент происшествия в шахте находились 69 человек. Горняки выходят на поверхность", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, на месте работают два отделения горноспасателей, оперативная группа Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона.