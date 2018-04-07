В подмосковной Кашире из ТЦ эвакуировали более 60 человек

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Около 65 человек эвакуировали в субботу вечером из торгового центра "Кашира" в подмосковной Кашире из-за короткого замыкания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"После короткого замыкания из торгового центра "Кашира" эвакуировали 65 человек", — сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте, короткое замыкание электропроводки произошло под наружной обшивкой стены на первом этаже двухэтажного торгового центра. Возгорания не последовало.