В Екатеринбурге автобус врезался в столб, пострадали десять человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Десять человек пострадали в Екатеринбурге в результате того, что пассажирский автобус врезался в столб освещения, сообщил в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, инцидент произошел у остановки "Контрольная" на улице Репина. Информация о случившемся поступила от бригады скорой помощи в дежурную часть ОГИБДД городского УМВД в 18.46 по местному времени. На место ЧП выезжали несколько нарядов ГИБДД.

"В ДТП попал автобус ПАЗ, обслуживающий маршрут № 64 (Мичуринский – Компрессорный). Водитель 1976 года рождения, приехавший из Новоуральска и на время работы живущий в Екатеринбурге, якобы остановился по просьбе пассажиров вне автобусной площадки, а когда тронулся, его "ослепил" солнечный луч, из-за которого он не заметил столб освещения и врезался в него. К счастью, автобус только начинал движение. Обошлось без увечий, но пострадали, минимум, 10 человек, в том числе – двое несовершеннолетних", — сказал Горелых.

Он уточнил, что в случае с детьми речь идет о мальчике возрастом 2,5 года, который, предположительно, получил черепно-мозговую травму, и 12-летней девочки, получившей ушибы. Их доставили 9-ю детскую горбольницу. Взрослых пострадавших доставили в другие медучреждения для осмотра и оказания помощи. Сейчас полицейские изучают видео с регистратора. По итогам начатой проверки примут соответствующее решение.