Площадь лесных пожаров в Приамурье превысила 40 тысяч гектаров

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Более 41 тысячи гектаров леса горит в Приамурье, спасатели направили в регион вертолет Ми-8 для помощи лесникам, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.
По его словам, ситуация постоянно меняется, но остаётся сложной из-за сухой и ветреной погоды.
СРЦ МЧС направит из Хабаровска в Амурскую область вертолет Ми-8 для доставки лесничих к местам тушения. Он будет работать там с воскресенья и до стабилизации обстановки. Пока что у спасателей нет возможности тушить пожары с воздуха из-за низкой температуры – водоёмы, откуда техника берет воду, ещё скованы льдом.
В настоящее время на ликвидации лесных пожаров в Приамурье работают более 650 человек и 122 единицы техники. По расчетам специалистов, группировка нуждается в десятикратном увеличении, сообщили в СРЦ МЧС.