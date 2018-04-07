Стали известны подробности столкновения трамваев в Барнауле

БАРНАУЛ, 7 апр — РИА Новости. Пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Барнауле нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Утром в субботу произошло столкновение двух трамваев на перекрестке проспекта Космонавтов. Причина столкновения – несоблюдение правил проезда перекрестка, пострадавших в результате столкновения нет", — сказал собеседник агентства.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, один трамвай въехал второму в бок в районе средней двери. Оба транспорта получили серьезные повреждения.