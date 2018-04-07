В Приморье потушили пожар, в котором погибли шесть человек

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Спасатели МЧС почти четыре часа тушили пожар в доме в Уссурийске, следует из сообщения, опубликованного на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как уточняется, первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 05.54 по местному времени (22.54 мск).

"В 09.39 (02.39 мск) пожар полностью ликвидирован", — добавляется в сообщении.

Ранее представитель СУСК РФ по Приморскому краю сообщил, что жертвами пожара в Уссурийске стали шесть человек. После ликвидации возгорания на месте происшествия обнаружены тела 4 женщин и ребенка, еще один мужчина, выпрыгнувший с балкона, скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело.