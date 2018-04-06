Потерпевшими по делу об отравлении таллием признали пока четверых

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Потерпевшими по делу об отравлении таллием признали пока лишь четырех человек, есть случаи отказа в данном статусе пострадавшим от отравления, сообщил РИА Новости адвокат Международной правозащитной группы Агора Александр Попков, представляющий интересы одного из пострадавших.
Оперативники 4 апреля задержали 37-летнего сотрудника завода Владислава Шульгу по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Как сообщили в Таганрогском городском суде, согласно представленным суду материалам следствия, Шульга вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью. Житель Таганрога помещен под домашний арест до 3 июня.
Данную информацию агентству подтвердила сама Инна Алейникова. Ранее юрист предприятия рассказывала, что, помимо появившихся проблем со здоровьем, она лишилась волос на голове в результате отравления таллием. Алейникова заявила, что провела в больнице такой же период времени, что и пострадавший ведущий инженер-конструктор предприятия Константин Колесников, у которого норма таллия в организме была превышена в 150 раз. Колесников, по словам адвоката, признан потерпевшим по делу.
"Мое процессуальное положение — свидетель. В деле по какой-то причине отсутствуют мои медицинские документы, которые должны были быть изъяты из больниц Ростова и Таганрога еще в феврале, после выписки. В связи с отравлением мне поставлены многочисленные диагнозы", — сказала Алейникова и добавила, что будет обжаловать отказ в признании ее потерпевшей по данному делу.
Ранее адвокат рассказал агентству, что мотивом подозреваемого, согласно данным полиции, стали два конфликта со своим начальником и юристом предприятия. Именно они были объектами преступления, остальные отравившиеся пострадали случайно. Попков заявил, что будет добиваться расследования дела по статьям "Халатность" и "Покушение на убийство" в связи с массовым отравлением таллием.