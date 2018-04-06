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Происшествия

Потерпевшими по делу об отравлении таллием признали пока четверых

17:1906.04.2018
(обновлено: 18:05 06.04.2018)
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийПерейти в фотобанкТаганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева. Архивное фотоТаганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Потерпевшими по делу об отравлении таллием признали пока лишь четырех человек, есть случаи отказа в данном статусе пострадавшим от отравления, сообщил РИА Новости адвокат Международной правозащитной группы Агора Александр Попков, представляющий интересы одного из пострадавших.

Стакан воды. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Авиазавод в Таганроге, где произошло ЧП с таллием, введет контроль за водой
Обращения в больницы от сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева с разными жалобами на состояние здоровья начали поступать с ноября 2017 года. Отравление именно таллием у работников было выявлено в январе 2018 года. При этом, по словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, отсрочки в получении специализированной медпомощи ни у кого из пациентов не произошло. По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, факт отравления зафиксирован у 27 сотрудников.

Оперативники 4 апреля задержали 37-летнего сотрудника завода Владислава Шульгу по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Как сообщили в Таганрогском городском суде, согласно представленным суду материалам следствия, Шульга вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью. Житель Таганрога помещен под домашний арест до 3 июня.

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Адвокат рассказал, почему житель Таганрога отравил коллег таллием
"Признали потерпевшими всего четыре человека. Остальным пострадавшим сказали, что решение о признании их потерпевшими будет принято после экспертизы. У некоторых людей изъяли оригиналы медицинских документов, но опять же, на данный момент их не признали потерпевшими. Юристу предприятия Инне Алейниковой пришел письменный отказ. Согласно этому документу, у следствия нет оснований полагать, что ей принесен физический вред", — пояснил Попков.

Данную информацию агентству подтвердила сама Инна Алейникова. Ранее юрист предприятия рассказывала, что, помимо появившихся проблем со здоровьем, она лишилась волос на голове в результате отравления таллием. Алейникова заявила, что провела в больнице такой же период времени, что и пострадавший ведущий инженер-конструктор предприятия Константин Колесников, у которого норма таллия в организме была превышена в 150 раз. Колесников, по словам адвоката, признан потерпевшим по делу.

"Мое процессуальное положение — свидетель. В деле по какой-то причине отсутствуют мои медицинские документы, которые должны были быть изъяты из больниц Ростова и Таганрога еще в феврале, после выписки. В связи с отравлением мне поставлены многочисленные диагнозы", — сказала Алейникова и добавила, что будет обжаловать отказ в признании ее потерпевшей по данному делу.

Врач проверяет капельницу. Архивное фото
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач рассказал о состоянии отравившихся таллием на заводе в Таганроге
В полиции агентству не стали уточнять число потерпевших по делу на данный момент, уточнив, что ведется сбор данных для проведения экспертизы. "В данный момент сотрудниками полиции проводится сбор данных для проведения экспертизы с целью установления степени вреда. В каждом отдельном случае будет принято процессуальное решение", — пояснил РИА Новости представитель ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее адвокат рассказал агентству, что мотивом подозреваемого, согласно данным полиции, стали два конфликта со своим начальником и юристом предприятия. Именно они были объектами преступления, остальные отравившиеся пострадали случайно. Попков заявил, что будет добиваться расследования дела по статьям "Халатность" и "Покушение на убийство" в связи с массовым отравлением таллием.

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