В Якутии шесть школьников пострадали после столкновения УАЗ и Land Cruiser

ХАБАРОВСК, 6 апр — РИА Новости. Следственный комитет проводит проверку после столкновения автомобилей "УАЗ" и Toyota Land Cruiser в Якутии, в результате которого шестеро школьников попали в больницу, сообщает СУСК РФ по региону в пятницу.

По данным следствия, в пятницу десять учащихся школы из села Хорула в сопровождении педагога на частной автомашине "УАЗ 220695-04" выехали в соседний населенный пункт для участия в мероприятии. В пяти километрах от села произошло столкновение "УАЗа" с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП шестеро подростков получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждение, уточнили в СК.

"Следствием проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" по факту травмирования школьников в дорожно-транспортном происшествии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователями будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям лиц, в обязанности которых входит организация безопасной транспортировки школьников.

Прокуратура республики тоже начала проверку после травмирования детей в ДТП.

"В ходе проверки прокуратурой Нюрбинского района, в том числе, будет дана оценка вопросам соблюдения образовательным учреждением федерального законодательства при организации перевозки детей. По всем выявленным нарушениям будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования", — сообщает прокуратура.