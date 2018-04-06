Полицейского в Татарстане заподозрили в получении крупной взятки

КАЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из отделов управления уголовного розыска МВД по Татарстану Романа Пахомова, которого подозревают в получении взятки в семь миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
В сентябре 2017 года Пахомов, как считает следствие, по сговору с неустановленными должностными лицами МВД по Татарстану предложил одному из фигурантов уголовного дела передать семь миллионов рублей должностным лицам МВД за решение вопроса о непривлечении его и его знакомых к уголовной ответственности.
В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в СК.