На северо-востоке Москвы столкнулись автобус и грузовик

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Городской автобус столкнулся с грузовым автомобилем на северо-востоке Москвы, в результате ДТП не пострадал ни один пассажир, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" в пятницу.
Как отметили в предприятии, в городском транспорте никто не пострадал, сам автобус получил значительные технические повреждения. "Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД", — добавили в пресс-службе.
Сведениями о состоянии водителя грузовика в "Мосгортрансе" не располагают.