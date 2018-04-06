РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости. Адвокат одного из потерпевших при массовом отравлении таллием на Таганрогском авиазаводе Александр Попков заявил РИА Новости, что будет добиваться расследования по статьям "Халатность и "Покушение на убийство" в рамках данного уголовного дела.

Обращения в больницы от сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева с разными жалобами начали поступать с ноября 2017 года. Отравление именно таллием у работников было выявлено в январе 2018 года. При этом, по словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, отсрочки в получении специализированной медпомощи ни у кого из пациентов не произошло. По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, факт отравления зафиксирован у 27 сотрудников.

Оперативники 4 апреля задержали 37-летнего сотрудника завода Владислава Шульгу по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Как сообщили в Таганрогском городском суде, согласно представленным суду материалам следствия, Шульга вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью. Житель Таганрога помещен под домашний арест до 3 июня.

"Потерпевшие написали с моей помощью большое заявление о преступлении, направили его в Следственный комитет. В заявлении мы указали, что в данном деле видим признаки ряда преступлений по статьям "Халатность" и "Покушение на убийство". С аналогичным обращением мы обратились и в Генпрокуратуру… Должно быть проведено тщательное, детальное расследование по этому поводу", — пояснил Попков.

Он добавил, что у дознавателей, которые расследуют дело о причинении средней тяжести вреда здоровью, нет полномочий переквалифицировать статью уголовного дела на "Покушение на убийство", с этим и связано обращение в Генпрокуратуру. По его словам, следствие должно расследовать, есть ли признаки халатности, в первую очередь, в действиях врачей как предприятия, так и больницы в Таганроге.

"Люди приходили, говорили, что болит все тело. Им отвечали, что ничем не могут помочь, и отправляли назад. Пять человек приходят одновременно и говорят, что у них похожие симптомы — болит все тело, рвота и так далее. Им врачи говорят, что это хронические болезни, и отправляют лечиться витамином C. Такие случаи, конечно, надо расследовать и привлекать к ответственности… Помощь потерпевшим начали оказывать уже после 15 января, до этого люди ходили, обращались в больницы, вызывали скорые", — подчеркнул Попков.

Ранее адвокат рассказал агентству, что мотивом подозреваемого, согласно данным полиции, стали два конфликта со своим начальником и юристом предприятия. Именно они были объектами преступления, остальные отравившиеся пострадали случайно.