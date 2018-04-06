Оператор застрявшего во Владивостоке судна из КНДР подаст на таможню в суд

ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Оператор судна Man Gyong Bong из КНДР, которое в феврале больше недели стояло во Владивостоке без швартовки, а затем вернулось в Северную Корею, намерен в суде добиться признания действий Владивостокской таможни незаконными, сообщил РИА Новости замдиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаил Хмель.
Также "ИнвестСтройТрест" направил письмо во Владивостокскую таможню с просьбой собрать совещание и обсудить сложившуюся ситуацию. "Мы письмо только получили, и оно будет рассмотрено в уставленный срок", — подтвердили РИА Новости во Владивостокской таможне.
По словам замдиректора "ИнвестСтройТрест", Man Gyong Bong два месяца стоит в Раджине (КНДР) из-за отсутствия грузовой базы.
Ранее "ИнвестСтройТрест" доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном, муку и рис. Также компания занималась перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток — Раджин. В августе прошлого года запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.