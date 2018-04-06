В Москве отстранили от работы водителя трамвая, пассажирка которого погибла

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Водитель трамвая, в ДТП с которым на юге Москвы погибла пассажирка, отстранен от исполнения своих обязанностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" в пятницу.

Ранее ряд СМИ сообщили, что 2 апреля после высадки пассажиров водитель трамвая, следовавшего по Чертановской улице, закрыл двери, случайно зажав ногу 52-летней женщины, не заметил этого и продолжил движение по маршруту. В результате инцидента женщина скончалась от полученных травм.

"Второго апреля около 19.30 на Чертановской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая, в результате чего была госпитализирована получившая травмы пассажирка. Спустя несколько часов она скончалась в больнице. Точную причину смерти предстоит установить экспертам. Вместе с тем на время организованного правоохранительными органами следствия водитель отстранен от выполнения своих обязанностей", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

В "Мосгортрансе" отметили, что оказывают необходимое содействие в установлении всех обстоятельств ДТП.

"Кроме того, временно отстранен от работы руководитель группы безопасности движения филиала предприятия. Отметим, что все пассажиры московских автобусов, троллейбусов и трамваев застрахованы", — подчеркнули в предприятии.