В ДТП под Курском пострадали двое детей

БРЯНСК, 6 апр – РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с врезавшимся в столб микроавтобусом на автодороге М-2 "Крым", сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции по Курской области.

По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу около 3.00 мск на 504 километре федеральной автомобильной дороги М-2 "Крым". Водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, двигаясь со стороны Курска в сторону Москвы, наехал на световую опору.

"В результате ДТП водитель и пассажиры (мужчина 1981 года рождения, женщина 1988 года рождения, мужчина 1987 года рождения, женщина 1982, девочка 2010 и мальчик 2017 года рождения) с ранениями разной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения", — сказал собеседник агентства.

По факту ДТП проводится проверка.