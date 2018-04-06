В Самаре бывший инкассатор украл миллион рублей из банка и купил машину

САМАРА, 6 апр — РИА Новости. Бывший инкассатор в Самаре, подозреваемый в присвоении и растрате свыше 1 миллиона рублей, сознался в хищении денег из банка и рассказал, что потратил их на покупку автомобиля и других вещей, сообщает в пятницу пресс-служба ГУМВД по региону.

О пропаже 1 миллиона рублей полицейским в конце марта сообщили сотрудники одного из самарских банков. Они пояснили, что во время внутренней проверки они не досчитались сейф-пакета, в котором находилось 200 купюр номиналом по 5 тысяч рублей. Под подозрение попал инкассатор, который незадолго до инцидента написал заявление об увольнении. По словам работников банка, их многочисленные попытки разыскать пропавшего работника не давали результатов. Позже полицейские задержали бывшего инкассатора.

"Он не стал отрицать, что присвоил чужое. Кроме того, молодой человек рассказал о судьбе похищенного миллиона рублей: часть денег он потратил на покупку автомобиля, сотовых телефонов, акустическую систему и прочие вещи", — говорится в сообщении.

Все это в настоящее время изъято полицейскими и приобщено к материалам уголовного дела. Еще 300 тысяч рублей полицейские нашли во время обыска в квартире подозреваемого.

По данным пресс-службы, расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение и растрата" продолжается. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.