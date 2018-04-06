Дело о смерти жительницы Ульяновска из-за формалина переквалифицировали

САМАРА, 6 апр — РИА Новости. Ульяновские следователи переквалифицировали уголовное дело об инциденте в Центральной клинической медико-санитарной части, где молодой женщине вместо физраствора ввели формалин, на более тяжкую статью в связи со смертью пациентки, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел 15 марта. После плановой хирургической операции одним из медработников в организм 28-летней пациентки был ошибочно введен формалин. Женщину госпитализировали в реанимацию, а позже перевезли в Москву, где она скончалась 5 апреля. Ранее следователи возбудили дело по статье 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью.

"Вместе с тем 5 апреля текущего года пациентка скончалась. В этой связи преступные действия медперсонала переквалифицированы на ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход расследования уголовного дела находится на личном контроле прокурора региона.

Проверку по факту инцидента также проводил минздрав Ульяновской области. Допустившие ошибку сотрудники были уволены, представители администрации медсанчасти получили выговор и штраф.