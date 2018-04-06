Бывшего советника экс-главы Мурманской области обвиняют в мошенничестве

МУРМАНСК, 6 апр – РИА Новости. Шесть человек, в том числе бывший советник экс-губернатора Мурманской области Геннадий Шубин, уже отбывающий наказание за хищения, а также экс-депутат облдумы и бывшие руководители управляющих компаний пойдут под суд за мошенничество и злоупотребление полномочиями, сообщается на сайте СК.

Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего советника экс-губернатора Мурманской области Геннадия Шубина, экс-депутата Мурманской областной думы Максима Нефедова, а также бывших руководителей управляющих компаний в сфере ЖКХ Кирилла Попова, Виталия Поборчего, Евгения Морозова, Николая Ерашкина.

"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 201 УК РФ (мошенничество, пособничество злоупотреблению полномочиями, злоупотребление полномочиями)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2010-2011 годах руководители управляющих компаний в сфере оказания ЖКУ Шубин, Попов, Поборчий, Морозов и Ерашкин, действуя по предварительному сговору, искусственно увеличивали кредиторскую задолженность перед ГОУП "Кандалакшаводоканал" — оно снабжает население города Кандалакши Мурманской области холодной водой.

Следователи полагают, что обвиняемые систематически не оплачивали оказанные услуги по холодному водоснабжению и канализации, а поступавшие от населения города денежные средства расходовали на иные цели по собственному усмотрению. "Чем причинили ГОУП "Кандалакшаводоканал" ущерб на сумму более 18 миллионов рублей, что повлекло для потерпевшего тяжкие последствия в виде банкротства", — пояснили в ведомстве.

Кроме того, как считают следователи, Нефедов и Шубин в тот же период мошенническим путем похитили принадлежавший ООО "ТД "Ресурс Инвест" мазут в количестве более 6 тысяч тонн, после чего реализовали его и завладели вырученными от продажи денежными средствами в сумме более 100 миллионов рублей.

"Помимо этого в указанный период Шубин, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, объявленным в международный розыск, путем обмана похитил выданные в качестве кредитов денежные средства ОАО "Сбербанк России" на общую сумму 820 миллионов рублей", — добавили в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Сам Шубин в 2015 году был осужден за пять эпизодов хищений почти на два миллиарда рублей к 12 годам лишения свободы.

По версии следствия, более четырех лет — с 2008-го по 2012-й — Шубин руководил организованной преступной группой, которая обкрадывала поставщиков электроэнергии Мурманской области и затем отмывала похищенные деньги.