В Нижнем Новгороде горит склад деревообрабатывающего предприятия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр — РИА Новости. Склад деревообрабатывающего предприятия тушат в Канавинском районе Нижнего Новгорода утром в пятницу, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании здания склада для хранения материалов деревообрабатывающего комбината поступило в 7.10 мск.

"Здание одноэтажное, кирпичное, второй степени огнестойкости. На место пожара выехали оперативные группы ГУ МЧС России по Нижегородской области и местного пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные подразделения работают по рангу пожара номер три. Проложены три магистральные линии, работают 7 стволов "DF", 4 звена газодымозащитной службы. Проводятся работы по недопущению распространения огня. Угрозы жилым домам нет", — уточнили в региональном управлении МЧС.

Погибших и пострадавших нет. Всего в тушении пожара задействованы более 100 человек и 30 единиц техники.