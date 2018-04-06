Во Владивостоке задержали крупную партию автомасла с признаками контрафакта

ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Таможенники Морского порта Владивостока задержали спрятанные за легально ввозимым товаром 16 тысяч литров автомобильного масла с товарными знаками Toyota и Honda, не указанными в декларации, сообщает Владивостокская таможня.
Так, таможенники обнаружили автомобильные масла Toyota (10 876 литров) и Honda (5 344 литра).
Таможенники направили обращение представителям правообладателей, которые определят признаки контрафактности и нанесенный ущерб.
Административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака предусматривает штраф до 200 тысяч рублей с конфискацией товара.