В администрации Кирова прошли обыски по делу о растрате бюджетных средств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр — РИА Новости. Обыски проводились в здании администрации города Кирова в рамках расследования уголовного дела по факту нецелевого расходования бюджетных денежных средств в особо крупном размере в четверг, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, неустановленные должностные лица в период с 2015 по 2016 год расходовали бюджетные средства, предназначенные для оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях Кирова, на другие цели. Предварительный ущерб городскому бюджету составил не менее 9 миллионов рублей.

"Сегодня в рамках расследования уголовного дела в городском департаменте образования, а также в Центре ресурсного обеспечения проведены обыски с целью обнаружения документов, в том числе на электронных носителях, содержащих сведения о совершенном преступлении", — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Ранее сотрудниками СУ СКР по Кировской области были проведены обыски в МКУ "Комбинат продовольственного и социального питания", а также в МКУ "Централизованная бухгалтерия".

В ходе обысков изъята необходимая документация, на основе которой назначена судебная бухгалтерская экспертиза, по результатам которой будет установлена конкретная сумма денежных средств, потраченных на цели, не соответствующие условиям их получения, а также будут установлены должностные лица департамента образования и подведомственных ему учреждений, допустившие нецелевое расходование денежных средств.

Расследование уголовного дела продолжается.