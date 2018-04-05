В администрации Кирова прошли обыски по делу о растрате бюджетных средств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр — РИА Новости. Обыски проводились в здании администрации города Кирова в рамках расследования уголовного дела по факту нецелевого расходования бюджетных денежных средств в особо крупном размере в четверг, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
"Сегодня в рамках расследования уголовного дела в городском департаменте образования, а также в Центре ресурсного обеспечения проведены обыски с целью обнаружения документов, в том числе на электронных носителях, содержащих сведения о совершенном преступлении", — говорится в сообщении регионального СУ СК.
Ранее сотрудниками СУ СКР по Кировской области были проведены обыски в МКУ "Комбинат продовольственного и социального питания", а также в МКУ "Централизованная бухгалтерия".
Расследование уголовного дела продолжается.